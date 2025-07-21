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Здание в Кудрово ищет медцентр

На аукцион выставили объект с начальной ценой в 1,5 млрд рублей

Здание под медицинский центр по адресу: Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5а, выставили на торги с начальной ценой в 1,5 млрд рублей и минимальной — в 1,3 млрд. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что заявленная стоимость превышает рыночную, а большая площадь объекта может ограничить интерес инвесторов.

Здание под медицинский центр по адресу Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5А

Здание под медицинский центр по адресу Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5А

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Здание под медицинский центр по адресу Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5А

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Площадь четырехэтажного здания — 6760 кв. м, наличествует подземный паркинг на 40 машино-мест (1770 кв. м). Прием заявок на торги продлится с 18 июля по 23 сентября 2025 года.

Согласно базе Росреестра, с декабря 2024-го собственником выступает физическое лицо. В разрешении на ввод в эксплуатацию от 28 сентября текущего года, размещенном на сайте администрации Ленинградской области, в качестве застройщика указана Наталия Алексеевна Картолинская.

По данным Rusprofile, под таким наименованием существует только один ИП, основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Ранее Наталия Картолинская была учредителем двух ООО с аналогичным видом деятельности.

«Рыночная стоимость объекта, на мой взгляд, не превышает 1 млрд рублей»,— заявил директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов. Он считает, что потенциальными покупателями могут стать конечные пользователи — развивающиеся медицинские компании.

Подобного мнения придерживается и управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков, оценивший рыночную стоимость лота в 1 млрд рублей. Эксперт считает, что в Кудрово объект может быть востребован за счет появления в этом городе нового жилья, однако традиционно медицинские компании запрашивают значительно меньшие площади.

Аналогично — в 1 млрд рублей — оценил стоимость объекта партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

«Локация — прекрасная для медицинского центра. В новых районах с невероятно плотной застройкой это должно быть востребовано. Но стоимость лота большая. Это прямо серьезное медучреждение. Потратить такие деньги из оборота немногие сети захотят»,— говорит старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов.

Исходя из этого он полагает, что покупателем может стать инвестор, который впоследствии сдаст здание в аренду.

«Большая площадь центра требует многопрофильного, широкого спектра медицинских услуг и, как правило, наличия стационара. Причем стоимость квадратного метра снижается из-за большего срока окупаемости медицинского бизнеса такого формата. Но наличие парковки для пациентов является большим преимуществом»,—- говорит генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

В Кудрово уже сейчас работает более 10 медицинских центров, отмечает эксперт. Перспективы у здания на Центральной улице, по мнению господина Солонина, могут быть в поиске инвесторов, которые в дальнейшем будут сдавать объект в аренду медицинскому бизнесу.

Цена аренды квадратного метра для медицинского бизнеса формата крупной клиники не может превышать 1,5 тыс. рублей, а иногда составляет 1 тыс. рублей, рассказал он.

Татьяна Титаева, Артемий Чулков

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