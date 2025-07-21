Здание в Кудрово ищет медцентр

Здание под медицинский центр по адресу: Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5а, выставили на торги с начальной ценой в 1,5 млрд рублей и минимальной — в 1,3 млрд. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что заявленная стоимость превышает рыночную, а большая площадь объекта может ограничить интерес инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание под медицинский центр по адресу Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5А

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Здание под медицинский центр по адресу Заневское городское поселение, Кудрово, Центральная улица, 5А

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Площадь четырехэтажного здания — 6760 кв. м, наличествует подземный паркинг на 40 машино-мест (1770 кв. м). Прием заявок на торги продлится с 18 июля по 23 сентября 2025 года.

Согласно базе Росреестра, с декабря 2024-го собственником выступает физическое лицо. В разрешении на ввод в эксплуатацию от 28 сентября текущего года, размещенном на сайте администрации Ленинградской области, в качестве застройщика указана Наталия Алексеевна Картолинская.

По данным Rusprofile, под таким наименованием существует только один ИП, основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Ранее Наталия Картолинская была учредителем двух ООО с аналогичным видом деятельности.

«Рыночная стоимость объекта, на мой взгляд, не превышает 1 млрд рублей»,— заявил директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов. Он считает, что потенциальными покупателями могут стать конечные пользователи — развивающиеся медицинские компании.

Подобного мнения придерживается и управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков, оценивший рыночную стоимость лота в 1 млрд рублей. Эксперт считает, что в Кудрово объект может быть востребован за счет появления в этом городе нового жилья, однако традиционно медицинские компании запрашивают значительно меньшие площади.

Аналогично — в 1 млрд рублей — оценил стоимость объекта партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

«Локация — прекрасная для медицинского центра. В новых районах с невероятно плотной застройкой это должно быть востребовано. Но стоимость лота большая. Это прямо серьезное медучреждение. Потратить такие деньги из оборота немногие сети захотят»,— говорит старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов.

Исходя из этого он полагает, что покупателем может стать инвестор, который впоследствии сдаст здание в аренду.

«Большая площадь центра требует многопрофильного, широкого спектра медицинских услуг и, как правило, наличия стационара. Причем стоимость квадратного метра снижается из-за большего срока окупаемости медицинского бизнеса такого формата. Но наличие парковки для пациентов является большим преимуществом»,—- говорит генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

В Кудрово уже сейчас работает более 10 медицинских центров, отмечает эксперт. Перспективы у здания на Центральной улице, по мнению господина Солонина, могут быть в поиске инвесторов, которые в дальнейшем будут сдавать объект в аренду медицинскому бизнесу.

Цена аренды квадратного метра для медицинского бизнеса формата крупной клиники не может превышать 1,5 тыс. рублей, а иногда составляет 1 тыс. рублей, рассказал он.

Татьяна Титаева, Артемий Чулков