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Киловатты тянут время

Ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» могут сдвинуть

Как стало известно “Ъ”, правительство согласилось перенести ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» (MOEX: HYDR) на несколько месяцев в 2026 году. В «РусГидро» же настаивают на сдвиге на 2028–2029 годы, ссылаясь на задержку поставок оборудования «Силовыми машинами», просят рассмотреть увеличение доходности для дальневосточных строек и ввести авансирование. По оценке аналитиков, увеличение доходности повысит стоимость мощности ГРЭС на 8 млрд руб. в год.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Начало поставки мощности четвертого энергоблока Нерюнгринской ГРЭС (входит в «РусГидро») могут перенести с 1 января на 1 декабря 2026 года, пятого энергоблока — на 1 июля 2026 года. Это следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 22 июля (есть у “Ъ”). На станции построят два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт для энергоснабжения Восточного полигона, суммарная установленная мощность ГРЭС вырастет до 1020 МВт.

«РусГидро» предлагало перенести ввод четвертого энергоблока на 1 июля 2028 года, пятого — на 1 октября 2029 года.

Об этом в конце марта в письме регуляторам попросил член правления, первый замглавы «РусГидро» Роман Бердников (“Ъ” видел обращения). В качестве причин указана задержка поставки оборудования «Силовыми машинами». По договору оно должно быть передано «РусГидро» в первом квартале 2026 года, сообщали в «Силовых машинах».

Инициативу не поддержал «Системный оператор» (диспетчер энергорынка).

Как следует из письма регулятора (есть у “Ъ”), изменение сроков ввода новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС приведет к увеличению дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме Востока на 2925 млн кВт•ч в 2027 году и на 1462,5 млн кВт•ч в 2028-м, что потребует дополнительных мероприятий. Ранее правкомиссия посчитала, что паровые турбины для Нерюнгринской ГРЭС должны быть поставлены «Силовыми машинами» в приоритетном порядке в 2026 году из-за прогнозируемого энергодефицита в регионе (см. “Ъ” от 19 мая).

1020 мегаватт

должна составить мощность Нерюнгринской ГРЭС после ввода двух новых энергоблоков.

Кроме того, «РусГидро» просит увеличить базовую норму доходности для своих дальневосточных строек с нынешних 12,5% до 14%, а также ввести возможность авансирования платежей для новых энергостроек (см. “Ъ” от 9 июня).

В 2019 году правительство снизило норму доходности для проектов «РусГидро» на Дальнем Востоке на 1,5 процентного пункта относительно проектов модернизации старых ТЭС, которые реализуются в других регионах РФ. Господин Бердников называет это решение дискриминационным, добавляя, что повышение доходности снимет часть кредитной нагрузки с компании.

«Это (увеличение доходности.— “Ъ”) представляется обоснованным в условиях роста стоимости заемных средств, необходимых для финансирования текущих масштабных проектов модернизации и строительства генерации, а также в условиях устойчивого повышения цен на материалы и оборудование. Опыт строительства в других частях страны доказывает, что базовая доходность в 12,5% недостаточна для инвесторов»,— считает он.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что на правкомиссию вынесено предложение ведомства о переносе сроков поставки мощности по Нерюнгринской ГРЭС, а изменение нормы доходности по уже утвержденным проектам не рассматривается.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) пояснили “Ъ”, что исчисление почти всех сроков по договорам модернизации в бывших неценовых зонах привязано к дате ввода, указанной в распоряжении правительства РФ, а в случае ее изменения период поставки мощности сдвигается и оснований для применения штрафных санкций нет. Обращение «РусГидро» с инициативой о повышении нормы доходности поступило недавно, обсуждение представителями рыночного сообщества на площадке регулятора пока не проведено, заявили в «Совете рынка».

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что запрос на перенос ввода обусловлен сроками поставки основного оборудования, его последующего монтажа и пусконаладочных работ.

«Турбины обещают поставить не раньше конца 2026 года, на монтаж и пусконаладочные работы требуется еще полтора года, поэтому июль 2028-го и январь 2029-го — это реалистичные сроки»,— говорят там. Первую турбину компания получит не ранее июля 2026 года, добавляют в «РусГидро». В «Системном операторе» и «Силовых машинах» не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке Евгении Франке из «Эйлер Аналитические технологии», при повышении базового уровня нормы доходности до 14% стоимость мощности запланированных к строительству энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС увеличится примерно на 8 млрд руб. в год, что на 10% выше потенциального дохода от продажи мощности при 12,5%.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел

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