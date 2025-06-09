Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергия аванса

За новые ТЭС потребителям предложат платить заранее

По данным “Ъ”, правительство прорабатывает новый механизм обновления мощностей на российском энергорынке, основанный на авансировании работ. Речь идет о включении в платежи потребителей расходов на новую генерацию до ее ввода, а не после, как это происходит сейчас в рамках обязательных инвестконтрактов. Крупная промышленность, которая оплачивает строительство ТЭС, полагает, что это позволит снизить нагрузку на энергорынок в период высоких ставок. Генерирующие компании также поддерживают инициативу, отмечая ускоренное получение средств на стройки.

Строительство Таврической ТЭС в Крыму

Строительство Таврической ТЭС в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Строительство Таврической ТЭС в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования новых энергостроек, по сути, основанных на их авансировании. Речь идет об инвестициях в 88,5 ГВт новых мощностей, возводимых в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Это следует из перечня поручений правительства к стратсессии «Развитие энергетики» (документ от 31 мая есть у “Ъ”). Там упоминается о необходимости совершенствования механизмов финансирования новых проектов, «предусматривающих включение в платежи потребителей оптового рынка средств на реализацию проектов в полном объеме до ввода в эксплуатацию таких объектов».

Текущая модель финансирования инвестпроектов основана на договорах на поставку мощности (ДПМ), запущенных в ходе реформы РАО «ЕЭС России».

Этот нерыночный механизм предполагает заключение обязательных инвестконтрактов с владельцами ТЭС, средства возвращаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность на оптовом энергорынке. Генкомпании строят новые мощности на собственные и заемные средства, а финансирование со стороны потребителей открывается после сдачи энергоблоков в эксплуатацию и длится в течение 15 лет.

Прототипом схемы авансирования на российском энергорынке можно считать целевую инвестиционную составляющую (ЦИС), которая вносилась в тарифы «РусГидро» и «Росэнергоатома» (РЭА; входит в «Росатом») на оптовом энергорынке, позволяя компаниям получать дополнительные средства на инвестпрограмму загодя. Тогда потребители платили за выработку «РусГидро» и РЭА выше экономически обоснованного тарифа на мощность, и эти средства компании вкладывали в строительство новых АЭС и ГЭС. Но от ЦИС со временем отказались.

Глава набсовета «Сообщества потребителей энергии» (лоббирует интересы крупной промышленности) Владимир Тупикин в интервью “Ъ” говорил о возможности финансирования новых ТЭС по механизму эскроу-счета: потребители пополняют его, а строитель получает деньги поэтапно — сначала на разработку проектной документации, потом на нулевой этап строительства и далее.

По словам господина Тупикина, инвестор получает эти средства уже в формате проектного финансирования под 4–9%. Вопрос именно «авансирования мощности, отобранной на конкурсе КОМ НГ (аналог ДПМ для закрытия локальных энергодефицитов.— “Ъ”)» в марте призывал рассмотреть директор по работе на рынке электроэнергии ТГК-14 Андрей Портнягин.

В Минэнерго “Ъ” не ответили. В «Совете рынка» говорят, что возможность финансирования потребителями строительства новых генерирующих объектов до ввода их в эксплуатацию обсуждается энергетическим сообществом. «Идея авансирования потребителями строительства новой генерации ненова и в некоторых экономических ситуациях может оказаться выгодной участникам оптового рынка. При принятии решения о внедрении и широком распространении такого подхода к финансированию необходимо учесть его недостатки и ограничения»,— отмечают в ассоциации.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что оплата инвестиций в процессе строительства новой генерации может быть эффективнее механизма ДПМ из-за возможности снизить платеж за счет сокращения сроков окупаемости и снижения расходов на обслуживание заимствований. «Этот подход привлекателен в периоды высоких кредитных ставок для капиталоемких проектов с длительными сроками строительства»,— указывают там.

По мнению «Совета производителей энергии» (СПЭ; объединяет генкомпании), введение механизма авансовых платежей до ввода генобъектов в эксплуатацию выгодно как генераторам, так и потребителям.

«Генераторам он позволит ускорить получение денежных средств для начала реализации проектов. А потребители выиграют от снижения совокупного платежа за весь период, так как на объем аванса снизится CAPEX в цене мощности»,— отмечают в СПЭ.

Сергей Роженко из Kept считает, что механизм может быть реализован в виде модели CWIP (Construction Work in Progress) — регуляторной практики, при которой затраты на строительство генерации включаются в тариф еще до ее ввода в эксплуатацию. По его словам, возможна модель с частичным или поэтапным включением затрат, привязанная к стадиям проекта и контролю регулятора. При правильной реализации, отмечает господин Роженко, механизм позволяет уменьшить проценты по кредитам и ускорить возврат инвестиций, что сократит совокупные издержки по проекту (WАСС), но многое зависит от контроля исполнения. «За счет снижения непроизводительных затрат к цене мощности подобный механизм может стать альтернативой ДПМ»,— считает эксперт. Он напоминает, что до двух третей всех средств в платеже ДПМ в условиях высоких ставок составляют процентные платежи и налоги, которые циклически перекладываются в тариф, способствуя разгону ценовой инфляции без материального эффекта на ввод мощностей и развитие машиностроения.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь

Новости компаний Все