Энергия аванса

По данным “Ъ”, правительство прорабатывает новый механизм обновления мощностей на российском энергорынке, основанный на авансировании работ. Речь идет о включении в платежи потребителей расходов на новую генерацию до ее ввода, а не после, как это происходит сейчас в рамках обязательных инвестконтрактов. Крупная промышленность, которая оплачивает строительство ТЭС, полагает, что это позволит снизить нагрузку на энергорынок в период высоких ставок. Генерирующие компании также поддерживают инициативу, отмечая ускоренное получение средств на стройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Таврической ТЭС в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Строительство Таврической ТЭС в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования новых энергостроек, по сути, основанных на их авансировании. Речь идет об инвестициях в 88,5 ГВт новых мощностей, возводимых в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Это следует из перечня поручений правительства к стратсессии «Развитие энергетики» (документ от 31 мая есть у “Ъ”). Там упоминается о необходимости совершенствования механизмов финансирования новых проектов, «предусматривающих включение в платежи потребителей оптового рынка средств на реализацию проектов в полном объеме до ввода в эксплуатацию таких объектов».

Текущая модель финансирования инвестпроектов основана на договорах на поставку мощности (ДПМ), запущенных в ходе реформы РАО «ЕЭС России».

Этот нерыночный механизм предполагает заключение обязательных инвестконтрактов с владельцами ТЭС, средства возвращаются за счет повышенных платежей потребителей за мощность на оптовом энергорынке. Генкомпании строят новые мощности на собственные и заемные средства, а финансирование со стороны потребителей открывается после сдачи энергоблоков в эксплуатацию и длится в течение 15 лет.

Прототипом схемы авансирования на российском энергорынке можно считать целевую инвестиционную составляющую (ЦИС), которая вносилась в тарифы «РусГидро» и «Росэнергоатома» (РЭА; входит в «Росатом») на оптовом энергорынке, позволяя компаниям получать дополнительные средства на инвестпрограмму загодя. Тогда потребители платили за выработку «РусГидро» и РЭА выше экономически обоснованного тарифа на мощность, и эти средства компании вкладывали в строительство новых АЭС и ГЭС. Но от ЦИС со временем отказались.

Глава набсовета «Сообщества потребителей энергии» (лоббирует интересы крупной промышленности) Владимир Тупикин в интервью “Ъ” говорил о возможности финансирования новых ТЭС по механизму эскроу-счета: потребители пополняют его, а строитель получает деньги поэтапно — сначала на разработку проектной документации, потом на нулевой этап строительства и далее.

По словам господина Тупикина, инвестор получает эти средства уже в формате проектного финансирования под 4–9%. Вопрос именно «авансирования мощности, отобранной на конкурсе КОМ НГ (аналог ДПМ для закрытия локальных энергодефицитов.— “Ъ”)» в марте призывал рассмотреть директор по работе на рынке электроэнергии ТГК-14 Андрей Портнягин.

В Минэнерго “Ъ” не ответили. В «Совете рынка» говорят, что возможность финансирования потребителями строительства новых генерирующих объектов до ввода их в эксплуатацию обсуждается энергетическим сообществом. «Идея авансирования потребителями строительства новой генерации ненова и в некоторых экономических ситуациях может оказаться выгодной участникам оптового рынка. При принятии решения о внедрении и широком распространении такого подхода к финансированию необходимо учесть его недостатки и ограничения»,— отмечают в ассоциации.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что оплата инвестиций в процессе строительства новой генерации может быть эффективнее механизма ДПМ из-за возможности снизить платеж за счет сокращения сроков окупаемости и снижения расходов на обслуживание заимствований. «Этот подход привлекателен в периоды высоких кредитных ставок для капиталоемких проектов с длительными сроками строительства»,— указывают там.

По мнению «Совета производителей энергии» (СПЭ; объединяет генкомпании), введение механизма авансовых платежей до ввода генобъектов в эксплуатацию выгодно как генераторам, так и потребителям.

«Генераторам он позволит ускорить получение денежных средств для начала реализации проектов. А потребители выиграют от снижения совокупного платежа за весь период, так как на объем аванса снизится CAPEX в цене мощности»,— отмечают в СПЭ.

Сергей Роженко из Kept считает, что механизм может быть реализован в виде модели CWIP (Construction Work in Progress) — регуляторной практики, при которой затраты на строительство генерации включаются в тариф еще до ее ввода в эксплуатацию. По его словам, возможна модель с частичным или поэтапным включением затрат, привязанная к стадиям проекта и контролю регулятора. При правильной реализации, отмечает господин Роженко, механизм позволяет уменьшить проценты по кредитам и ускорить возврат инвестиций, что сократит совокупные издержки по проекту (WАСС), но многое зависит от контроля исполнения. «За счет снижения непроизводительных затрат к цене мощности подобный механизм может стать альтернативой ДПМ»,— считает эксперт. Он напоминает, что до двух третей всех средств в платеже ДПМ в условиях высоких ставок составляют процентные платежи и налоги, которые циклически перекладываются в тариф, способствуя разгону ценовой инфляции без материального эффекта на ввод мощностей и развитие машиностроения.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь