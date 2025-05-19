ТЭС включают режим ожидания

По данным “Ъ”, правительственная комиссия поддержала перенос 14 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт. Причинами остаются задержки поставок оборудования, в связи с чем штрафы для генерирующих компаний не предусмотрены. Из-за уменьшения объемов эффективного предложения цены на оптовом рынке электроэнергии могут вырасти, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение 14 проектов модернизации старых ТЭС могут отложить на два-три года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Завершение 14 проектов модернизации старых ТЭС могут отложить на два-три года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сроки ввода 14 проектов модернизации старых ТЭС могут перенести, следует из материалов правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 15 мая (“Ъ” видел документы). Суммарная мощность проектов — 4,1 ГВт, в основном их реализация переносится на два-три года.

Причинами по-прежнему остаются задержки поставок оборудования со стороны машиностроителей.

Так, один из блоков Ириклинской ГРЭС (330 МВт) «Интер РАО» предлагается ввести в эксплуатацию к 1 июня 2027 года, еще один на 330 МВт — к 1 сентября 2028 года. Нижневартовская ГРЭС (800 МВт, «Интер РАО») может начать поставку мощности 1 августа 2027 года. Кроме того, «Интер РАО» согласилось завершить модернизацию энергоблока Пермской ГРЭС (850 МВт) к 1 октября 2028 года. Два блока по 330 МВт Костромской ГРЭС могут начать работу с 1 мая 2028 года и 2029 года соответственно. Это связано с тем, что поставки оборудования «Силовыми машинами» для Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» и Новочеркасской ГРЭС ОГК-2 правительственная комиссия посчитала приоритетными.

Башкирская генерирующая компания (входит в «Интер РАО») ожидает, что модернизированные блоки на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ (139,9 МВт) и Кармановской ГРЭС (330 МВт) начнут работу к 1 ноября и 1 сентября 2028 года соответственно.

«Юнипро» попросила сдвинуть сроки модернизации двух энергоблоков по 830 МВт Сургутской ГРЭС-2 на 1 января и 1 сентября 2028 года. ТЭЦ СХК (60 МВт, подконтрольна «Росатому») может начать поставки мощности в январе 2026 года. Модернизацию Ново-Салаватской ТЭЦ (135 МВт, входит в «Газпром нефтехим Салават») завершат на четыре года позже — до 1 декабря 2028 года. Сибирская генерирующая компания (СГК) рассчитывает ввести в эксплуатацию энергоблок Рефтинской ГРЭС (315 МВт) к 1 июля 2028 года, компания также попросила о поэтапном вводе генерирующего оборудования на Красноярской ТЭЦ-1.

Источник “Ъ” на рынке подтвердил, что речь идет о переносе сроков модернизации на два-три года без штрафа, на основании решения правительственной комиссии будут внесены изменения в соответствующие распоряжения правительства РФ.

По Красноярской ТЭЦ-1 согласуется корректировка проекта: СГК просит разрешение на разделение обязательного ввода двух блоков для получения оплаты на возможность поблочного ввода (один из них уже введен).

В «Сообществе потребителей энергии» не поддерживают предлагаемый формат решения. «Энергопоставщики должны нести уже учтенные в доходности предпринимательские риски без возможности переместить их в платежи за электроэнергию для бизнеса и населения»,— говорят в объединении. В Минэнерго и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) не ответили на запрос “Ъ”.

Представитель «Силовых машин» сообщил “Ъ”, что Нерюнгринская ГРЭС «РусГидро» и Новочеркасская ГРЭС ОГК-2 расположены в регионах, где прогнозируется нарастание дефицита генерации электроэнергии, поэтому оборудование для этих станций решением правительственной комиссии было приоритизировано и будет поставлено раньше, чем для станций в относительно профицитных регионах. «Правительство РФ прорабатывает меры, которые позволят синхронизировать условия применения штрафов между производителями оборудования и электроэнергии, если его решением были перенесены сроки модернизации»,— пояснил он.

В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что по расширению Нерюнгринской ГРЭС, на которой ведется строительство двух новых блоков общей мощностью 450 МВт, ситуация наиболее критическая — от момента поставки оборудования до ввода блока в работу в среднем требуется полтора года. «В итоге будет либо перенос сроков ввода блоков вправо, либо компания будет работать по переносу штрафов на производителя оборудования»,— уточнили там. Вопрос по Нерюнгринской ГРЭС правительственная комиссия будет рассматривать отдельно. Остальные генерирующие компании комментарии не предоставили.

Сергей Роженко из Kept считает, что ожидать снижения ценовой нагрузки на потребителей не стоит.

«Хотя повышенные платежи за модернизацию на рынке мощности переносятся на более поздний срок, на рынке на сутки вперед будет меньше эффективного предложения, а значит, цены на электроэнергию пойдут наверх»,— прогнозирует аналитик. Переносы, по его словам, могут повлиять на надежность энергоснабжения в ряде регионов, если одновременно будут выведены из эксплуатации устаревшие блоки, промышленное потребление вырастет, а сетевая инфраструктура там развита слабо. «Наибольший риск — в тех субъектах, где планировался большой объем модернизации под рост спроса,— отмечает господин Роженко.— Это касается, например, Оренбургской, Костромской, Тюменской областей и Республики Башкортостан — здесь важно своевременно компенсировать отложенные мощности за счет новых проектов или временного продления ресурса старых блоков». По словам аналитика, сдвиг на один-четыре года нескольких крупных газовых ГРЭС (Сургутской, Костромской, Ириклинской) может усилить дефицит в Поволжье, на Урале и в центральной части РФ, но многие объекты просто продолжат эксплуатироваться в ожидании оборудования.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел