В Самарской области из-за предстоящей жары объявлен «желтый» уровень опасности

Главное управление МЧС по Самарской области в воскресенье объявило «желтый» уровень погодной опасности на 21-23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что, по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем с 21 по 23 июля в Самарской области ожидается жара от +30, до +32 по Цельсию». ГУ МЧС призывает граждан ограничить свое пребывание на солнце, в случае пребывания на открытом воздухе стараться находиться в тени, надевать головной убор и соблюдать питьевой режим.

ГУ МЧС по Оренбургской области также предупредило, что днем 21 июля «повсеместно ожидается максимальная температура воздуха в районе +30,+35 градусов по Цельсию.

В Ульяновской области, согласно прогнозам, в период с 21 по 23 июля ожидается более умеренная погода с максимальной температурой 24-27 градусов.

Андрей Васильев