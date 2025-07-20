Семейная пара погибла в аварии с мотоциклом на автодороге «Зверево — Малиновка»

Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии с мотоциклом, в которой погибла семейная пара. Смертельное ДТП произошло 19 июля около 18:30 на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе Ленобласти, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно было установлено, что 35-летний мужчина, управляя мотоциклом BMW, на правом закруглении дороги неверно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Range Rover, за рулем которого находился 52-летний водитель.

В результате столкновения байкер и его 33-летняя супруга скончались на месте от полученных травм. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мотоциклист и его пассажир погибли в Ленобласти из-за перебегавшего дорогу лося.

Андрей Цедрик