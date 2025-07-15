Байкер и пассажир скончались в Ленобласти из-за перебегавшего дорогу лося
Мотоцикл марки Yamaha совершил наезд на перебегавшего дорогу лося на 47-м км автодороги «Санкт-Петербург – Сортавала». Авария была со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Последствия смертельного столкновения водителя мотоцикла и лося в Ленобласти
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Байкер в возрасте 41 года и его 42-летняя пассажирка следовали по трассе во Всеволожском районе Ленинградской области. Скорость двухколесного транспортного средства не позволила мотоциклисту контролировать движение на дороге.
При столкновении с диким животным мужчина и женщина погибли на месте. Лось, предположительно, убежал в лес. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что выскочивший на трассу «Кола» лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом.