Байкер и пассажир скончались в Ленобласти из-за перебегавшего дорогу лося

Мотоцикл марки Yamaha совершил наезд на перебегавшего дорогу лося на 47-м км автодороги «Санкт-Петербург – Сортавала». Авария была со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного столкновения водителя мотоцикла и лося в Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия смертельного столкновения водителя мотоцикла и лося в Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Байкер в возрасте 41 года и его 42-летняя пассажирка следовали по трассе во Всеволожском районе Ленинградской области. Скорость двухколесного транспортного средства не позволила мотоциклисту контролировать движение на дороге.

При столкновении с диким животным мужчина и женщина погибли на месте. Лось, предположительно, убежал в лес. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выскочивший на трассу «Кола» лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом.

Татьяна Титаева