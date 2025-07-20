Украина объявила в розыск Николая Баскова

Народного артиста России Николая Баскова объявили в розыск на Украине. Информация появилась в базе данных Службы безопасности Украины.

По данным материалов СБУ, артист находится в розыске с марта 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Николай Басков активно поддерживает боевые действия на Украине с февраля 2022 года. На следующий день после начала СВО господин Басков опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором назвал начало боевых действий «концом геноцида и предотвращением нападения на Россию». В 2023 году артист пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

С 2004 года Николай Басков был народным артистом Украины. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишил его этого звания.