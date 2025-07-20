Politico: Трамп безвозвратно изменил миропорядок

Дональд Трамп за шесть месяцев с момента вступления на второй срок президента США безвозвратно изменил мировой порядок, сказали политические эксперты и бывшие американские чиновники на Аспенском форуме по безопасности.

С участниками форума побеседовали журналисты Politico. По их словам, действия администрации Дональда Трампа «нанесли серьезный удар» по многим аспектам мирового устройства, которое сложилось после Второй мировой войны. Они уточнили, что имеют в виду в том числе вопросы свободной торговли и долгосрочного сотрудничества.

Как пишет издание, во время первого президентского срока Дональда Трамп американские чиновники из сферы нацбезопасности считали, что могут влиять на его политику. Теперь же для них «стало затруднительно найти стратегию» того, как повлиять на действия Белого дома «хотя бы отчасти».