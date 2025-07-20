По делу о растрате при возведении фортификаций в Белгороде арестованы еще трое

Экс-глава управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексей Сошников и два его подчиненных арестованы по обвинению в растрате во время строительства фортификационных сооружений на границе региона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после задержания Алексея Сошникова, а также руководителя управления ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника по производству Андрея Решетько этапировали в Москву, где и отправили под арест. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАСС также пишет, что в Москву этапирован новосибирский бизнесмен Сергей Петряков, который был арестован по делу о растрате ранее.

Ранее Алексей Сошников, как писал «Ъ», проходил свидетелем по делу о растрате. Имущество всех фигурантов арестовано.

Генпрокуратура требует взыскать с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области почти 1 млрд руб. Ответчиками выступают в том числе замглавы региона Рустэм Зайнуллин и несколько бизнесменов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородская оборона погрязла в коррупции».