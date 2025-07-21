Автосервис и мойка пойдут с молотка

В объявлении указано, что на участке есть действующий автосервис и мойка автомобилей. В качестве назначения заявлено деловое управление, магазины и обслуживание автотранспорта. Также говорится, что объект продается срочно по сниженной цене. Представители агентства не предоставили данные о собственнике и причинах продажи. В базе Росреестра удалось найти только сведения об участке, информации о здании в публичном доступе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, несмотря на заявление о дисконте, продавать участок стоило бы на 30% дешевле — по цене около 294 млн рублей. Использовать объект под торговлю с точки зрения маркетинга и будущего спроса будет непросто, полагает он.

«В непосредственной близости сформировавшаяся промышленная зона. Получается, что это участок внутри. Функционал, который мог бы здесь “зайти” на сегодняшний день, на мой взгляд, —это склады, производство формата Light Industrial либо маленький офисный центр»,— отметил господин Бойков. Эксперт также предположил, что на участке может расположиться объект, связанный с автомобильной сферой.

Старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов считает, что ликвидность участка ограниченна из-за небольшого размера и специфического окружения, а релевантной ценой было бы 250–280 млн рублей. «В назначении указаны виды использования под деловое управление или магазины, рекламируется возможность возведения апартаментов, но, повторюсь, размер не позволяет сделать это с размахом, а значит, мы сразу отметаем крупных и очевидных игроков на этом рынке»,— сказал он.

На участке можно возвести бизнес-центр или апарт-отель, полагает директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов. Он видит перспективы для развития этой территории, поскольку вблизи уже функционируют апарт-отель Ladozhsky Avenir от ГК «ПСК» и несколько бизнес-центров, а в пешей доступности — станция метро «Ладожская» и одноименный вокзал.

Артемий Чулков