Концерт Coldplay подорвал репутацию

Американская технологическая компания проведет внутреннее расследование после скандала на концерте Coldplay. 16 июля во время выступления на стадионе фронтмен рок-группы рассекретил личную жизнь генерального директора Astronomer. Максимальную оценку ее капитализации в размере $1,3 млрд приводит International business times. «Камера поцелуев», которая случайным образом выбирает пары и выводит изображение на большой экран, поймала женатого Энди Байрона в обнимку с коллегой из HR-отдела. Это видео мгновенно завирусилось, а сам момент стал поводом для сотен мемов от пользователей соцсетей и даже крупных компаний. К чему приведет корпоративное расследование? И есть ли шанс сохранить репутацию? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Kiss cam Фото: Кадр из видео Kiss cam

В официальном заявлении Astronomer уверяет, что ожидает от своих топ-менеджеров соответствия стандартам поведения и ответственности. Сразу после инцидента гендиректор Энди Байрон и его коллега, руководитель HR-отдела Кристин Кабот были отправлены в отпуск, а компания запустила официальное расследование происшествия. Сам нашумевший эпизод случился 16 июля. Во время концерта на стадионе в Бостоне лидер Coldplay Крис Мартин обратил внимание, как парочка, испугавшись «камеры поцелуев» резко отпрянула друг от друга и отвернулась от публики. Солист группы пошутил, но реплика оказалась очень похожей на истину:

«Ого, да вы посмотрите на этих двоих. Либо у них роман, либо они очень стеснительные».

Американские СМИ уточняют, что у Байрона есть двое детей, а его жена сразу же удалила свой профиль в соцсетях после неприятного инцидента. Пользователи тем временем упражняются в иронии и сарказме, создавая массу мемов с обнимающейся парочкой. Один из юзеров воскликнул, что как раз идет на собеседование Astronomer и ему посоветовали надеть футболку Coldplay. Другие подсчитывают, во сколько Байрону обошелся печальный вечер: $1 тыс. за билет на концерт, $300 за ужин и $1,5 млн за развод. Фанаты Coldplay грустно отмечают: группа не выпускала ни одного сингла по много лет, а тут сразу четыре!

В рунете героиня Нонны Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука» замечает: «Не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает концерты Coldplay». Отреагировал и бизнес. Ирландская авиакомпания Ryanair выложила скандальное фото и подпись: «Ryanair и Coldplay — разбиваем пары». Перевозчик заодно напомнил: «Оставайтесь рядом, забронировав место». Фигуранты скандала вряд ли смогут с этим что-то сделать, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «Ни копейки взыскать с обидчиков не получится. Это, наоборот, придаст делу еще больший резонанс. Предъявлять претензии к кому-то, кто его снял? "Камера поцелуев" выбирает людей случайным образом, все радуются. Он, возможно, тоже какое-то время был этому рад. Юристы-то, безусловно, возьмутся, почасовку будут получать, насобирают с него несколько миллионов. Здесь вопрос необходимо решать с женой, возможно, у них есть какой-то брачный договор.

При этом в подавляющем большинстве крупных международных компаний всегда есть отдельный пункт в договоре, запрещающий связи внутри коллектива».

Энди Байрон занимает пост гендиректора Astronomer с 2023-го, а Кристин Кэбот присоединилась к компании в 2024-м. На сервисе Polymarket уже заключили пари на $200 тыс., уволят CEO или нет. Впрочем, для самой компании этот хайп может обернуться успехом, говорит гендиректор Changellenge Андрея Алясов: «Если бы, например, это сделал Илон Маск —бог в своих компаниях — наверное, это было бы прикольно. Но так как это генеральный директор и не настолько эпатажный, и плюс он был поставлен акционерами этой компании, боюсь, что для его репутации это урон.

Конечно, он сможет это пережить. Но для того, чтобы эту тему и ситуацию переиграть, человеку придется достаточно сильно постараться. Сейчас он парень, который засветился на концерте Coldplay с любовницей, а не CEO, достигший крутых результатов. Для репутации компании это скорее позитивный фактор, как ни странно — про них узнали очень много людей и начали гуглить, смотреть и изучать. Я даже пытался пробить имя этого товарища, поисковик предлагал имя другого, который вообще никакого отношения к нему не имел, и там было написано: "Я не тот, который на концерте Coldplay был с любовницей"».

Романтика и ранее приводила к краху карьеры топ-менеджеров. Например, в 2005-м генеральный директор Boeing Гарри Стоунсайфер был вынужден подать в отставку после того, как всплыла его любовная переписка с сотрудницей. В результате скандала распался его брак длиною в полвека, но он женился на коллеге.

В 2019-м совет директоров McDonald's единогласно уволил исполнительного директора Стива Истербрука, обнаружив его многочисленные связи с подчиненными. А два года назад глава нефтегазовой компании BP Бернард Луни уволился из-за того, что в прошлом имел романтические отношения с коллегами и держал это в тайне. После его ухода организация была вынуждена урезать штат на 5%, чтобы восстановить доверие инвесторов и рынка.

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Анна Кулецкая