Нейт Андерсон устал и уходит

Уолл-стрит осталась без самого скандального разоблачителя. Проект Hindenburg Research объявил о закрытии. Компанию Нейта Андерсона называют «убийцей миллиардеров». Открыв короткую позицию по бумагам публичных компаний, он выпускал о них расследования и зарабатывал на падении акций. Влиятельные предприниматели теряли сотни миллиардов долларов, десятки бизнесменов были привлечены к ответственности за манипуляции рынком и подделку отчетности. Фигуранты докладов называли их ложью. Инвесторы, которые держали бумаги в портфеле, были возмущены. А что о расследователях говорят сейчас? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 1936 году в Германии был построен дирижабль «Гинденбург», самый большой в своем классе. Спустя год, во время рейса с сотней человек на борту он загорелся и взорвался, потому что в качестве несущего газа инженеры использовали легковоспламеняемый водород. К 1936-му произошло уже несколько подобных крушений, было понятно, что нужно переходить на гелий, но в случае «Гинденбурга» этого сделано не было. Расследовательский проект Нейта Андерсона назван в честь дирижабля, потому что недобросовестные корпоративные практики напоминают «полностью рукотворные катастрофы, которые можно было предотвратить». Например, в 2023 году Hindenburg Research сообщила, что легенда Уолл-стрит Карл Айкан искусственно раздул стоимость своей компании на 75%. Она выплачивает ему чрезмерные дивиденды и имеет признаки финансовой пирамиды. За реакцией рынка телеканал Bloomberg наблюдал в прямом эфире.

«Взгляните на акции: они рухнули. Обвал начался сразу после того, как был опубликован доклад. И это огромный удар в том числе по личному состоянию Карла Айкана. Только за сегодня он потерял $10 млрд, потому что Hindenburg Research заявил, что его компания переоценена».

Айкон — не самый скандальный фигурант расследований Нейта Андерсона. Крупнейшим потрясением был доклад о самом влиятельном человеке Индии Гаутаме Айдани. Bloomberg так описывает его бизнес-империю: «На его шахтах добывается уголь, который перевозят по его железным дорогам на его электростанции, затем они передают электричество по его электросетям в построенные им дома». В 2022 году Айдани числился номером два в списке самых богатых людей планеты. После расследования Hindenburg Research он потерял $120 млрд, отказался от допэмиссии и лично успокаивал инвесторов:

«Показатели нашей компании устойчивы. У нас здоровая отчетность и крепкие активы, стабильный финансовый поток и безупречная история платежей по долгам. Мы привержены политике ESG, и каждый бизнес будет расти только благодаря добросовестным практикам. Я хочу поблагодарить всех наших инвестбанкиров, институциональных инвесторов и акционеров, несмотря на волатильность рынков в последние недели, ваша вера в наш бизнес крепка. Это честь для всех нас».

Но это не сработало: прокуратура США подтвердила, что Айдани использовал коррупционные сделки и обманывал американских инвесторов. С тех пор в топ богатейших людей мира он так и не вернулся. Сколько на этом заработал Нейт Андерсон, неизвестно. Он вообще не очень публичен: рыночные конференции не посещает, костюмы не носит. В интервью The Wall Street Journal он сообщил, что устал от стресса и просто хочет проводить время с семьей, которой уделял мало времени. Управляющий партнер инвесткомпании RSV Capital Александр Матвеев этому не рад: «Это "санитары леса". Я подписан на них с первого дня и пользовался их расследованиями, считаю многие из них абсолютно правомерными. Они, на самом деле, дают здравую оценку, альтернативное мнение, потому что, к сожалению, современный фондовый рынок очень изменился. Smart Money сейчас находятся в тени. Количество свободных "глупых" денег настолько сильно превышает экспертов, что они просто проигрывают рынку.

В целом то, что что такие люди уходят с рынка и отказываются от него, это плохой сигнал. В будущем нас ждет какой-то Flash Crash, но пока музыка играет, все танцуют».

Сам Нейт Андерсон результатами работы, кажется, доволен: 65 человек стали фигурантами дел о мошенничестве, еще 24-м — Минюст предъявил уголовные обвинения, 7 — попали под надзор иностранных регуляторов, а еще десятки просто ушли в отставку. Телеканал CNBC не был рад регулярным обвалам на рынке и теперь, подводя итоги, пишет: «К счастью, большинство бумаг восстанавливаются после падения». Это так. Но американские власти еще не закончили проверять доклады Hindenburg Research.

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Иван Якунин