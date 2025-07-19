В Дагестане перевернулся автомобиль с детьми по пути на пикник

В Гунибском районе Дагестана произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего детей. Несколько человек получили ушибы и ссадины, рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального МВД. Погибших нет.

В полиции рассказали, что пострадавшие — жители местного села. Они собирались отправиться на пикник вместе с детьми. Количество пострадавших и тяжесть их травм уточняются.

В ГУ МЧС по Дагестану «Интерфаксу» сообщили, что в аварию вблизи села Салта попал пассажирский автобус. При этом в прокуратуре агентству сообщили, что ДТП произошло с автомобилем «УАЗ». В управлении СК России по Дагестану заявили ТАСС, что перевернулся грузовик с детьми, которые находились в кузове. Подробности уточняются.