Синхронист Мальцев взял «золото» на чемпионате мира в Сингапуре

Синхронист Александр Мальцев стал первым среди российских спортсменов победителем чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он взял «золото» в технической программе соло.

Результат Александра Мальцева — 251,7133 балла. Вторым стал испанец Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), третье место занял мексиканский спортсмен Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

О перспективах россиян на ЧМ в Сингапуре — в материале «Ъ» «Россия вновь на плаву»