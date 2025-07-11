Россия вновь на плаву

На открывшемся в пятницу, 11 июля, в Сингапуре чемпионате мира по водным видам состоится полноценное возвращение российских представителей этого огромного спортивного сегмента на международную арену после долгого периода изоляции. Тест на проверку потенциала прежде всего отечественных пловцов и синхронисток обещает быть довольно занимательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Климент Колесников будет главным претендентом на золото чемпионата мира на дистанциях 50 и 100 м на спине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Климент Колесников будет главным претендентом на золото чемпионата мира на дистанциях 50 и 100 м на спине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стартовавший в Сингапуре чемпионат мира по водным видам спорта — это колоссальное по масштабу состязание, охватывающее громадный спортивный пласт. В нем и собственно плавание в 50-метровом бассейне, и плавание в открытой воде, и прыжки в воду, и хайдайвинг (то есть те же прыжки, но с большой высоты), и водное поло. А для России он интересен прежде всего как турнир, которым ее представители занимающего гигантскую долю в олимпийской программе сегмента возвращаются на международную арену после перерыва, связанного с изоляционными санкциями из-за специальной военной операции на Украине.

На самом деле тут требуется уточнение: речь идет все-таки именно о полноценном возвращении, которое обеспечило резкое смягчение World Aquatics — международной федерацией, отвечающей за водные виды,— критериев допуска нейтральных спортсменов. Будучи чрезвычайно жесткими, они превратили российское участие в прошлогодней летней Олимпиаде в Париже в символическое: захотел и смог отобраться на нее лишь пловец Евгений Сомов, всерьез на медали не претендовавший.

Но потом World Aquatics пошла навстречу жертвам санкций, и в конце прошлого года на чемпионате мира по плаванию в короткой воде в Будапеште Россия смогла выставить почти боевой состав.

Но короткая вода, 25-метровый бассейн,— это, как ни крути, формат топовый с оговорками. А вот сингапурское первенство — уже без них. И отправилась на него российская делегация, состоящая из семи десятков спортсменов. Не хватает в ней только ватерполистов: World Aquatics при всей своей нежданной лояльности не решилась, нарушая рекомендацию Международного олимпийского комитета, допустить россиян к выступлению в командных игровых видах. Во всех остальных жанрах Россия выставит сильнейших спортсменов, а с двумя связана очень любопытная интрига.

Синхронное плавание было чуть ли не самой неприступной отечественной спортивной цитаделью на протяжении первых двух десятилетий текущего века. Российские синхронистки на Олимпиадах никому не проигрывали с 2000 года. Но теперь им, оставшимся без блиставших до изоляции Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной, придется, кажется, очень постараться, чтобы вернуть первую позицию, занятую китаянками. Во всяком случае, на это намекают итоги соревнований, прошедших в первой половине года. На них обновившаяся и помолодевшая российская команда сталкивалась с суровой конкуренцией и не таким благосклонным, как раньше, судейством. Хотя они намекают и на то, что, скажем, у Майи Дорошко с Татьяной Гайдай достаточно класса, таланта и упрямства, чтобы по крайней мере посражаться за золото.

С плаванием все еще интереснее.

В декабре российские пловцы в Будапеште здорово пошумели, взяв шесть золотых медалей и десять раз очутившись в призах: набор «досанкционного» уровня.

Правда, на том первенстве отсутствовали некоторые олимпийские герои, что снижало градус соперничества. В Сингапуре он будет гораздо выше. Но выше, судя по всему, и российский потенциал.

На будапештском турнире фурор произвел прежде всего юный спинист Мирон Лифинцев, который в личных соревнованиях и эстафетах завоевал пять золотых наград. Однако в российском плавании на спине есть и второй талант исключительного масштаба — Климент Колесников, призер Олимпиады в Токио. Еще несколько месяцев назад он игнорировал возможность получения нейтрального статуса, потом изменил мнение и в Сингапур прибудет в статусе лидера сезона, быстрее которого 50 и 100 м по ходу его никто не преодолевал.

Без золота в Будапеште осталась и рекордсменка мира на 200-метровке в плавании брассом Евгения Чикунова. Но про Чикунову хорошо известно, что короткую воду она не любит: классический олимпийский бассейн ей подходит куда больше. А в нем в последние месяцы она на коронной дистанции стабильно плыла быстрее, например, олимпийской чемпионки Парижа американки Кейт Дугласс.

Но этими фамилиями список российских надежд на прорыв в Сингапуре далеко не исчерпывается. В нем, к примеру, опытные баттерфляист Андрей Минаков и брассист Кирилл Пригода. У обоих в послужном списке награды крупнейших соревнований, оба сохраняют амбиции и скорость. В нем и мастер плавания комплексного Илья Бородин, будапештский чемпион на 400-метровке. Его вообще следовало бы признать фаворитом и сингапурского турнира, если бы не один-единственный оппонент — француз Леон Маршан. Год назад в Париже Маршан выиграл аж четыре золота, а комплекс — его коронная дисциплина.

Алексей Доспехов