Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума за полгода

По итогам мая поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию выросли до 9,9 тыс. тонн. Это стало максимумом с ноября 2024 года, когда продажи составляли 12,7 тыс. тонн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Показатель увеличился в основном за счет роста поставок из основных стран производителей. В частности, Франция нарастила поставки втрое, до 154 тыс. тонн вина, Австрия — в полтора раза, до 116 тонн, Италия — на 7%, до 4,4 тыс. тонн, Польша — до 2 тыс. тонн. На пятую часть выросли продажи испанского вина, достигнув максимальных с октября 653 тонн.

В денежном выражении российские закупки вина из ЕС, наоборот, сократились, но незначительно — с €34,9 млн в апреле до €34,8 млн в мае.

Как сообщал «Ъ», реализация тихих вин в российской рознице в первой половине 2025 года сократилась на 12%, игристых — на 5%. Основными причинами эксперты называют рост цен из-за повышения акцизов и пошлин, а также сокращение ассортимента импортных марок — поставки напитков из недружественных стран снизились более чем на 50%.

Подробности — в материале «Ъ» «Игристое выдыхается».