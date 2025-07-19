Южная Корея почти вшестеро нарастила закупки пшеницы у России

За первое полугодие 2025-го закупки российской пшеницы Южной Кореей достигли почти $36 млн. Это в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

В июне поставки пшеницы выросли в 1,8 раза в годовом выражении, в месячном — упали почти на треть. По итогам шести месяцев Россия стала третьей по поставкам пшеницы Южной Корее. В топ-5 также вошли США ($338,5 млн), Австралия ($223,8 млн), Канада ($29,3 млн) и Германия ($4,1 млн).

Помимо этого Южная Корея за указанный период увеличила импорт российской кукурузы в 2,1 раза, до $61,4 млн. В июне закупки увеличились в 1,9 раза в годовом выражении, в месячном — в 1,6 раза, до максимальных с февраля $12,7 млн. Россия стала пятой по этим поставкам. В топ-5 также вошли США ($902,5 млн), Аргентина ($211,9 млн), Украина ($126,4 млн) и Бразилия (почти $100 млн).

В общей сложности за первое полугодие Южная Корея импортировала пшеницы на $635,2 млн. Это на 16% меньше, чем год назад. Кукурузы было закуплено на $1,4 млрд, что на 1,4% меньше.

По данным «Ъ», по итогам июля объем отгрузок урожая российского зерна за границу ожидается на уровне 2 млн тонн, что почти вдвое ниже, чем годом ранее. Причина не только в непростых климатических условиях, в которых приходится работать российским аграриям.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Урожай не находит покупателя».