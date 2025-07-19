Правительство ужесточило правила перевозки детей в автокреслах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое ужесточает правила перевозки детей в автомобильных креслах.

Согласно документу, в ПДД появилось понятие детской удерживающей системы. Конструкция предназначена для перевозки детей в автомобилях. Лямки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы удерживающими системами не являются, указано в постановлении.

В пояснительной записке к документу говорилось, что правительство обеспокоено ситуацией с сертификацией адаптеров. Некоторые производители получали документы, которые позволяли считать их полноценными автокреслами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Детям в машине подобрали место».