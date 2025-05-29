Детям в машине подобрали место

Минтранс собирается поправками к ПДД запретить использовать дешевые заменители автокресел и бустеров при перевозке детей. Запрет коснется в том числе корректоров ремней безопасности и так называемых бескаркасных автокресел, неспособных удержать ребенка при аварии. Эксперты поправки поддержали. Одновременно с этим Госдума планирует поднять штраф с 3 тыс. до 5 тыс. руб. за нарушение правил перевозки детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Ужесточения, связанные с правилами перевозки детей, заложены в поправках к ПДД, которые опубликовал Минтранс на regulation.gov.ru. Действующие правила, напомним, обязывают возить ребенка до семи лет в машине в «детском удерживающем устройстве» (ДУУ). Детей от семи до одиннадцати лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности (но лишь на заднем сиденье, на переднем — только в автокресле). Нарушение правил чревато штрафом в размере 3 тыс. руб. для граждан.

Термин «детское удерживающее устройство» сейчас в правилах не раскрыт. Некоторые родители, пользуясь лазейкой, покупают дешевые заменители автокресел и бустеров, например корректоры ремней безопасности (представляют собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой), так называемые бескаркасные автокресла, адаптеры, треугольники и прочие изделия, не обеспечивающие безопасность. Дети из них либо выпадают, либо им наносятся серьезные травмы в связи с неправильным расположение ремня (он не должен проходить по шее и животу). Подобные изделия часто продаются с сертификатами, подтверждающими, что де-юре они являются ДУУ. Документы предъявляют инспектору, чтобы избежать штрафа. Подобная практика вызывает «особую озабоченность», пишет Минтранс.

Поправки эту лазейку закрывают. В ПДД впервые вводится термин «детская удерживающая система (устройство)» — под ним будет пониматься «конструкция», предназначенная для перевозки детей.

Требования к таким системам установлены правилами ООН №44. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие «аналогичные предметы» запретят, эта будет записано прямо в ПДД. «Вносимые изменения направлены на четкое определение разрешенных к использованию устройств и исключение возможности применения опасных альтернатив даже при наличии "сомнительных" сертификатов»,— сообщили в Минтрансе.

Поправки стали результатом совместной работы парламента, Минтранса, Минэкономики и ГИБДД, заявила “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР). «Все эти "бескаркасные кресла", "адаптеры", "треугольники" представляют серьезную опасность,— говорит она.— К сожалению, до сих пор некоторые родители покупают эти изделия. При остановке инспектором некоторые пытаются доказать, что используют ДУУ. С новыми правилами любые споры будут исключены: если инспектор увидит, что ребенок перевозится не в автокресле или бустере, то штраф будет неизбежен».

Татьяна Буцкая говорит, что с заправок и офлайн-магазинов «заменители» автокресел и бустеров почти исчезли, но на маркетплейсах они еще доступны. «Изменения создадут условия, при которых спрос на эти изделия исчезнет,— уверена депутат.— Их покупка станет бессмысленной».

Руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин поправки также поддержал. О влиянии новых ПДД на поведение водителей можно будет судить только после правоприменительной практики, отмечает он. Водители, покупающие «корректоры» и «треугольники», никуда не денутся, подчеркивает эксперт, они будут продолжать предъявлять сертификаты инспекторам, чтобы уйти от ответственности. Денис Загарин говорит, что нужно исключить в принципе возможность выдачи такого сертификата. «В России вопрос с выпуском в обращение суррогатов на основании документов, выданных российскими аккредитованными лицами, практически решен. Таких сертификатов почти не выдают,— утверждает он.— Остается совместная работа с другими странами ЕАЭС, на основании документов которых такая продукция попадает на наш рынок».

Напомним, что Госдума также планирует ужесточить и штрафы за перевозку детей без автокресла и бустера: они будут повышены с 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, с 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц. Поправки предложили члены Совета федерации Андрей Кутепов и Игорь Тресков, в марте 2025 года их поддержало правительство РФ (см. “Ъ” от 10 марта).

Иван Буранов