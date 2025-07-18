Трамп подписал закон о новых правилах использования стейблкоинов

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых правилах для криптовалют, получивший широкую поддержку в Конгрессе. Документ, известный как закон GENIUS, вводит ограничения и меры защиты для потребителей в отношении стейблкоинов, обеспеченных долларом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Закон направлен на укрепление доверия к криптоиндустрии, которая приобрела значительное влияние в США через пожертвования и лоббирование, сообщает AP. Принятие закона совпало с обещаниями Дональда Трампа сделать США ведущим центром криптовалют.

В своей речи 18 июля господин Трамп поблагодарил лидеров криптовалютной индустрии. Никто не заслужил такого уважения за такой короткий период времени, сказал он. Господин Трамп отметил, что поддержка этой индустрии «полезна для доллара и для страны».