Drift-гонки, спортивно-кофейный рейв и выставка Changers

Где пройдут одни из самых масштабных drift-гонок в Новосибирске. Что такое спортивно-кофейный рейв и что ждет его участников на берегу Оби, когда откроется выставка уличного искусства Changers, авторы которой исследуют историю через призму плакатов. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

19 июля (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В парке отдыха «Звезда» состоится спортивно-кофейный рейв «Аритмия». В первой части программы заявлены тренировки по боксу, джиу-джитсу и ММА, во второй — кофе и танцы под диджейский сет. Начало в 10:30.

20 июля (воскресенье)

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На территории Ново-Николаевского технопарка пройдет фестиваль дрифта Drift Fest от команды Stoker Team. В программе — дрифт-шоу, дрифт-такси, челленджи и автовыставка. Начало в 14:00.

21 июля (понедельник)

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В парке имени С. М. Кирова состоится фестиваль красок. Его участники смогут погрузиться в разноцветный мир красок и весело провести время в компании друзей под популярные треки. Начало в 17:00.

22 июля (вторник)

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В Лютеранском центре Академгородка пройдет концерт органной музыки при свечах «Орган и бас». Музыканты исполнят композиции от периода расцвета барокко до современности. Гости услышат «Приветствие Абиноама» из оратории Георга Генделя «Дебора», Ave Maria Джулио Каччини, Piango, gemo Антонио Вивальди. Кроме этого, в программе заявлены русские романсы. Начало в 19:00.

23 июля (среда)

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В ДК Железнодорожников пройдет шоу Sound Trecks от проекта Muse. На сцене в исполнении живого оркестра прозвучат саундтреки к известным фильмам — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» и другие. Начало в 19:00.

24 июля (четверг)

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В кино-кафе «Премьера» выступит рок-группа «Мураками». Музыканты представят свое обновленное шоу «Классное время». После успешного релиза сингла «Олдбой» вместе с группой «Слот» и трека «Я буду петь» группа исполнит любимые песни в авторских рок-аранжировках. Начало в 20:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Неслучайная форма» фотохудожников Ольги Рохлиной, Ольги Левыкиной и Русланы Кормильчиковой. Название композиции подчеркивает главный предмет исследования — форму, как неотъемлемую и выразительную часть фотографии. Большинство работ будут представлены впервые. Выставка включает более 120 фотографий. Начало в 12:00.

25 июля (пятница)

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В галерее уличного искусства «100 квадратов» откроется выставка Changers. В основе концепции — плакаты как стоп-кадры исторических событий и явлений поп культуры. Как отмечают авторы экспозиции Андрей 4Wall и Слава Psyho, инсталляция по мотивам массовой и хип-хоп культуры создает единое впечатление о том, как формировалось целое поколение. Тандем художников соединяет графический дизайн и граффити. Начало в 19:00.

В Центре культуры и отдыха «Победа» с лекцией «Владимир Высоцкий 1973. "Бегство мистера Мак-Кинли". Баллады и вокруг» выступит Дмитрий Шеляков. Мероприятие приурочено к смерти поэта — 25 июля 1980 года. Филолог, один из основателей школы «Диалога культур» в Новосибирске Дмитрий Шеляков расскажет об одном из самых плодотворных годов в жизни поэта. Начало в 18:30.

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Александра Стрелкова