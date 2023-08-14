Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В Кировском райсуде Уфы признали рэпера Ивана Дремина (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Face, виновным в неисполнении обязанности по предоставлению отчетов по своей деятельности и оштрафовали на 30 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

В судебном разбирательстве Иван Дремин или его представитель не участвовали.

В июле прошлого года музыкант уже был признан в том же суде виновным в неисполнении требований в связи с признанием его выполняющим функции иностранного агента: не маркировал посты в соцсетях соответствующей пометкой. Тогда суд обязал его выплатить 10 тыс. руб. В базе данных Федеральной службы судебных приставов не нашлось актуальных задолженностей со стороны господина Дремина.

После начала российской военной операции на Украине рэпер сообщил, что покинул РФ и больше не собирается давать концерты, а также осудил действия властей страны. Иноагентом он был признан в апреле 2022 года.

Венера Хисамова, Уфа