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Коммерсантъ FM
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Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В Кировском райсуде Уфы признали рэпера Ивана Дремина (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Face, виновным в неисполнении обязанности по предоставлению отчетов по своей деятельности и оштрафовали на 30 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба райсуда.

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

В судебном разбирательстве Иван Дремин или его представитель не участвовали.

В июле прошлого года музыкант уже был признан в том же суде виновным в неисполнении требований в связи с признанием его выполняющим функции иностранного агента: не маркировал посты в соцсетях соответствующей пометкой. Тогда суд обязал его выплатить 10 тыс. руб. В базе данных Федеральной службы судебных приставов не нашлось актуальных задолженностей со стороны господина Дремина.

После начала российской военной операции на Украине рэпер сообщил, что покинул РФ и больше не собирается давать концерты, а также осудил действия властей страны. Иноагентом он был признан в апреле 2022 года.

Венера Хисамова, Уфа

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