Трамп позитивно оценил закрытие Late Show со Стивеном Кольбером

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рад увольнению телеведущего Стивена Кольбера с телеканала CBS и закрытию программы Late Show, которую тот вел последние десять лет. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Я абсолютно рад тому, что Кольбер уволен. Его талант был даже меньше, чем его рейтинги»,— отметил американский президент.

Сегодня телеканал объявил о прекращении сотрудничества со Стивеном Кольбером и о закрытии франшизы. В CBS сообщили, что это «исключительно финансовое решение» — у телеканала нет претензий к телеведущему и содержанию его программы.

В начале июля владелец CBS Paramount Global согласился выплатить Дональду Трампу $16 млн. Это стало бы компенсацией его иска к телеканалу по обвинению в мошенничестве с целью вмешательства в выборы. Через несколько дней Стивен Кольбер раскритиковал сделку компании с господином Трампом.

The Wall Street Journal писала, что Late Show в последние несколько лет стало собирать меньшие рейтинги, что привело к сокращению доходов телеканала. При этом, по данным Nielsen, шоу оставалось самым популярным во временном интервале и ежедневно собирало около 2,5 млн зрителей.