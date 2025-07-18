CBS закрывает Late Show, выходившее в эфир более 30 лет

Телеканал CBS объявил о закрытии вечернего ток-шоу Late Show, которое последние десять лет ведет Стивен Кольбер. Последний эпизод выйдет в мае 2026 года. При этом речь идет не просто о прекращении сотрудничества с комиком и телеведущим, а о закрытии всей франшизы. Late Show выходит в эфир с августа 1993 года.

Стивен Кольбер ведет вечернее шоу с сентября 2015 года. Его контракт с телеканалом заканчивается в мае 2026 года и не будет продлен.

В CBS заявили, что отмена шоу никак не связана с его качеством, его содержанием или какими-либо претензиями к господину Кольберу. Это было «исключительно финансовое решение», заявили в сети.

На этой неделе Стивен Кольбер раскритиковал решение CBS заключить сделку с Дональдом Трампом и выплатить $16 млн, чтобы избежать дальнейшего судебного разбирательства по обвинениям в мошенничестве с целью вмешательства в президентские выборы.

Как отмечает The Wall Street Journal, вечерние шоу в последние годы стали собирать меньшую аудиторию, а соответственно, приносить меньше рекламных доходов телеканалам. При этом, по данным Nielsen, Late Show со Стивеном Кольбером — самое популярное телешоу в своем временном интервале: в этом сезоне его среднесуточная аудитория составляла чуть менее 2,5 млн зрителей.

Кирилл Сарханянц