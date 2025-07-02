Трамп добился от телеканала CBS выплаты $16 млн, но не получит их

Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить $16 млн, чтобы урегулировать иск Дональда Трампа на $20 млрд. При этом телекомпания заверила, что все средства будут направлены на строительство будущей президентской библиотеки и сам президент ничего от телеканала не получит. «В соглашении не было пункта об извинениях»,— отдельно отмечается в заявлении Paramount.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Lennihan / AP Фото: Mark Lennihan / AP

В октябре прошлого года господин Трамп обвинил телеканал в мошенничестве с целью вмешательства в выборы из-за вышедшего в эфир отредактированного интервью Камалы Харрис, тогдашней кандидатки на пост главы Белого дома. Он выразил недовольство тем, что CBS News показал две версии ответа госпожи Харрис на вопрос о Ближнем Востоке — одну в превью, а вторую уже в полной версии записи. Это, по мнению господина Трампа, поставило его предвыборную кампанию в невыгодное положение. Он потребовал возместить ущерб на $10 млрд и провести рассмотрение дела судом присяжных. В феврале текущего года сумма исковых требований выросла до $20 млрд, а рассмотрением жалобы Дональда Трампа занялась еще и Федеральная комиссия по связи (FCC).

Как отмечает Paramount, иск был подан в федеральный окружной суд в Амарилло (Техас), где единственный судья — ставленник Дональда Трампа. При этом штаб-квартира CBS News находится не в Техасе, и интервью проходило не в этом штате. Что же касается FCC, то жалоба господина Трампа была отклонена еще предыдущей главой комиссии в январе нынешнего года. Однако назначенный Дональдом Трампом новый глава FCC Брендан Карр принял повторное обращение президента. Между тем Paramount нужно одобрение FCC для завершения сделки по слиянию со Skydance Media, а агентство не приняло решение до истечения неофициального 180-дневного срока рассмотрения сделок по слиянию. «Господин Карр заявил в четверг, что FCC все еще рассматривает сделку»,— отмечает Paramount.

Кирилл Сарханянц