Цена недвижимости бизнес-класса в Ростове-на-Дону с начала года выросла на 5%

По информации консалтинговой компании Macon, в первом полугодии 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в сегменте бизнес-класса на рынке недвижимости Ростова-на-Дону составила 173,7 тыс. руб. Рост за год — 3,09% (в аналогичный период 2024 года — 168,5 тыс. руб.). Если сравнивать с показателями конца декабря 2024 года (165 тыс. руб.), рост достигает 5,27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Всего в первом полугодии этого года на рынке жилья донской столицы было заключено 6902 сделок, что на 20% меньше, чем в первом полугодии 2024-го (8710 сделок). При этом самыми стабильными в плане продаж стали бизнес- и элит-класс. По данным ФД «Неометрия», в первом полугодии 2025 года на рынке недвижимости Ростова-на-Дону было заключено 646 сделок по продаже жилья бизнес- и элит-класса, что на 10,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (721 сделка). По данным аналитиков, в сегменте стандарт-класса, число сделок сократилось на 58,02% (1441 сделка в 2024-м к 605 в 2025 году).

По словам директора по продажам в регионе ФД «Неометрия» Дмитрия Романишко, сегмент жилья бизнес-класса в Ростове-на-Дону демонстрирует большую устойчивость по сравнению с другими категориями рынка. Он, считает эксперт, менее всего восприимчив к изменению ключевой ставки — в отличие от эконом- и комфорт-класса, где колебания спроса более выражены. Кроме того, по словам господина Романишко, стабильный рост цен в большинстве сегментов подтверждает восстановление и укрепление спроса на жилье в Ростове-на-Дону.

«Рост стоимости в сегменте бизнес-класса свидетельствует о том, что на фоне растущих ожиданий аудитории первоклассное жилье сохраняет инвестиционную привлекательность и продолжит укреплять позиции на рынке. Девелоперы не теряют интерес к сегменту бизнес-класса, поскольку видят перспективу именно в данном направлении и адаптируются под потребности аудитории, для которой важны не просто квадратные метры, а качество, инфраструктура и локация. В итоге мы видим, что спрос на дорогостоящую недвижимость растет, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ»,— рассказал директор по продажам в регионе ФД «Неометрия».

Василий Хитрых