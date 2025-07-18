Доходы Euroclear от замороженных российских активов упали на 21%

Процентный доход от российских санкционированных активов за 2025 год составил €2,7 млрд, сообщили в депозитарии Euroclear. Это 21% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, следует из отчета. Падение доходов связывают с постепенным снижением процентных ставок.

На конец июня весь баланс Euroclear Bank составлял €229 млрд, из которых €194 млрд — это российские активы, находящиеся под санкциями. Россия вводит контрмеры из-за санкций, отмечают в депозитарии. Ответные ограничения привели к прямым убыткам в размере €52 млн и потере доходов от бизнеса в размере €16 млн.

Еврокомиссия планирует создать «компании специального назначения», куда будут переведены активы Банка России. Это нужно для того, чтобы направлять средства в более рискованные инвестиции. Директор депозитария Валери Урбен заявила, что реинвестирование доходов от российских активов может привести к ответным действиям России.