Euroclear сообщил о рисках реинвестирования доходов с замороженных активов России

Гендиректор депозитария Euroclear Валери Урбен допустила, что реинвестирование доходов, получаемых с замороженных активов России, может привести к ответным действиям со стороны Москвы.

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Фото: Euroclear Валери Урбен

Фото: Euroclear

«Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за рамки имеющегося у нас профиля риска, разрешенного нашими надзорными органами»,— сказала Валери Урбен Financial Times.

Еврокомиссия рассматривает возможность создания «компании специального назначения», куда будут переведены активы Банка России. Инструмент позволит направлять средства в более рискованные инвестиции для получения большего дохода. Валери Урбен сказала, что такая схема создаст «множество рисков для Euroclear и европейских рынков в целом».

После начала боевых действий на Украине страны G7 и Евросоюза заморозили около $280 млрд. Большая часть из них хранились в Европе. В 2024 году Euroclear направил Украине €4 млрд из доходов с замороженных активов России. В 2025 году депозитарий планирует выплатить стране еще около €1,8 млрд.

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