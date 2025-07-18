В суд направили дело риэлторов, укравших более 150 млн руб. у москвичей

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве против преступной группировки риэлторов. Общий ущерб от их преступлений оценивают в более чем 152 млн руб. Дело направили для рассмотрения в Балашихинский районный суд Московской области.

На скамью подсудимых отправятся девять человек. Как рассказали в надзорном ведомстве, риэлторы похищали деньги под предлогом помощи в заключении договоров социального найма с властями Москвы и Подмосковья. В дальнейшем они обещали помочь оформить арендованные квартиры в собственность.

Злоумышленники действовали с января 2021 по июль 2023 года. За это время они обманули 20 граждан. Ранее по делу приговорили одну из соучастниц, еще одного мошенника объявили в федеральный розыск.

Никита Черненко