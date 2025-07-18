Здание под медцентр в Кудрово выставили на торги за 1,5 млрд рублей

Готовое здание с земельным участком под медицинский центр в Кудрово выставили на торги. Начальная стоимость лота определена в 1,5 млрд рублей, следует из информации на сайте Российского аукционного дома.

Объект построен на Центральной улице. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 6,7 тыс. кв. метров, предусмотрен подземный паркинг. Площадь земельного участка, на котором возведен объект, превышает 5000 кв. метров.

В описании к торгам указано, что здание выполнено с учетом всех требований к объектам здравоохранения, соответствует санитарным нормам. К тому же у лота удобное местоположение и хорошая транспортная доступность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Почта России» выставила на торги семь объектов в Петербурге.

Татьяна Титаева