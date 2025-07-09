«Почта России» выставила на торги семь объектов в Петербурге

АО «Почта России» продает семь помещений в Санкт-Петербурге. Часть лотов находится в центре города, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Общая стоимость объектов превышает 154,6 млн рублей. Торги пройдут по двум помещениям в Центральном районе: на улице Гагаринской, д. 16, лит. А, пом. 5-Н и на улице 2-я Советская, д. 12, лит. А, пом. 2-Н. Остальные расположены в Петроградском, Василеостровском районах, а также в зданиях, построенных в перспективных современных локациях города.

Аукцион пройдет и по имущественному комплексу в Ленобласти. Минимальная стоимость объекта определена в 17,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выставленный на торги особняк на Каменном острове подешевел до 250 млн рублей.

Татьяна Титаева