ТАСС: миллиардера Сергея Мацоцкого обвиняют в даче взяток главам «Налог-сервиса»
Уголовное дело против IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого возбудили из-за дачи взяток руководителям ФКУ «Налог-сервис» — Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взяткополучателей арестовали еще в апреле по соответствующей статье.
Сергей Мацоцкий
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Налог-сервис» создали в 2001 году для организационно-технической и информационной поддержки ФНС. С 2011 года налоговая служба выступает учредителем ФКУ, после чего компания стала участвовать в госзакупках. Собеседник агентства рассказал, что господин Мацоцкий рассчитывал на покровительство его компании «Рубитех» со стороны «Налог-сервиса». Также указывается, что «Рубитех» — один из крупнейших поставщиков товаров и услуг для ФКУ наравне с «Почтой России» и «Системным софтом».
О заочном аресте Сергея Мацоцкого ранее писал «Ъ». Басманный райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.