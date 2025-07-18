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Коммерсантъ FM
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ТАСС: миллиардера Сергея Мацоцкого обвиняют в даче взяток главам «Налог-сервиса»

Уголовное дело против IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого возбудили из-за дачи взяток руководителям ФКУ «Налог-сервис» — Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взяткополучателей арестовали еще в апреле по соответствующей статье.

Сергей Мацоцкий

Сергей Мацоцкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Мацоцкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Налог-сервис» создали в 2001 году для организационно-технической и информационной поддержки ФНС. С 2011 года налоговая служба выступает учредителем ФКУ, после чего компания стала участвовать в госзакупках. Собеседник агентства рассказал, что господин Мацоцкий рассчитывал на покровительство его компании «Рубитех» со стороны «Налог-сервиса». Также указывается, что «Рубитех» — один из крупнейших поставщиков товаров и услуг для ФКУ наравне с «Почтой России» и «Системным софтом».

Чем известен предприниматель Сергей Мацоцкий

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О заочном аресте Сергея Мацоцкого ранее писал «Ъ». Басманный райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Никита Черненко

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