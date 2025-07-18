Чем известен предприниматель Сергей Мацоцкий

18 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки в особо крупном размере. Биография бизнесмена — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мацоцкий (фото 2008 года)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Сергей Мацоцкий (фото 2008 года)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Сергей Савельевич Мацоцкий родился 25 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «прикладная математика».

С 1982 года — системный программист, позднее — инженер-начальник отдела Центральной геофизической экспедиции Миннефтегазпрома СССР. В 1990-1992 годах — коммерческий директор СП «Интермикро».

В 1992 году вместе с Анатолием Карачинским основал компанию «Информационные бизнес-системы» (впоследствии IBS), ориентированную на автоматизацию банковской деятельности. С 1992 по 1997 год занимал пост исполнительного директора IBS, а в 1997-2012 годах возглавлял компанию в качестве генерального директора. С 2007 года также исполнял обязанности председателя правления.

В IBS курировал направление системной интеграции, отвечал за стратегическое и оперативное управление, а также за централизованное развитие ключевых информационных проектов. Неоднократно входил в рейтинги лучших IT-менеджеров России, под его руководством IBS стала одним из крупнейших системных интеграторов в стране. В апреле 2020 года покинул IBS и вышел из состава совета директоров.

В мае 2020 года основал IT-холдинг «ГС-Инвест», в который вошли созданные им ранее компании — «Рубитех», «БФТ», Arenadata и другие. В 2020-2022 годах входил в советы директоров «Альфа-банка» и ПАО «Вымпелком». На 2022 год состояние Сергея Мацоцкого оценивалось в 14,5 млрд руб.