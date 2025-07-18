Животноводы Ростовской области получат господдержку на 295,6 млн рублей

Ростовская область выделила 295,6 млн руб. на субсидии животноводам для поддержки отрасли после ЧС, связанных с заморозками и засухой. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», финансовая помощь будет распределена между двумя категориями сельхозпроизводителей. Первая получит 127 млн руб. на развитие молочного животноводства (содержание коров молочных пород), а вторая – 168,9 млн руб. для обеспечения прибыльности производства говядины и содержания племенных овцематок.

Прием документов на получение субсидий для молочного скотоводства начался 16 июля 2025 года, для мясного направления и овцеводства он откроется с августа 2025 года. Господдержка поможет сельхозпроизводителям приобрести недостающие корма, сохранить маточное поголовье, а также покроет затраты на закупку ветеринарных препаратов.

Параллельно в области ведется мониторинг заготовки кормов по всем муниципальным районам для выявления потребности и хода заготовки. Информация об излишках будет передаваться районам, которые испытывают дефицит кормов.

Валентина Любашенко