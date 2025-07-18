В Ижевске создали интерактивную карту бесплатных точек доступа к Wi-Fi

В Ижевске разработали интерактивную карту, на которой отмечены бесплатные точки доступа к Wi-Fi, сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии. Жители города могут предложить новые точки доступа к беспроводной сети для добавления на схему или сообщить о проблемах с существующими. Карту разработали на случай повторных ограничений мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Удмуртии Фото: Корпорация развития Удмуртии

«Мы провели опрос среди предпринимателей в соцсетях и увидели, что многим сложно поддерживать онлайн-коммуникации с сотрудниками, клиентами и даже родными. Было решено создать карту, доступную каждому не только бизнесу, но и жителям города. Сегодня в карте уже более 70 точек в Ижевске, и их количество будет расти»,— говорится в сообщении.

Сейчас на карте в Ижевске отражены Wi-Fi точки операторов МТС, «Дом.ру» и «Марка», а также от ресторанного холдинга Welcome Group. Карта будет включать в себя и на другие города региона. Их введут в систему в течении месяца.

Напомним, с 18 июня в Удмуртии действует система ограничений мобильного интернета. Ее активируют при угрозе и непосредственных атаках БПЛА по региону. Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают функционировать.

Подробнее об ограничениях мобильного интернета читайте в материале «Временная деградация».