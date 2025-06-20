Временная деградация

Второй день подряд жители ряда районов Удмуртии остаются без возможности выйти в сеть со смартфонов. Это связано с запуском системы временных ограничений мобильного интернета в республике 18 июня. Региональные власти называют ее эффективной мерой противодействия атакам вражеских БПЛА. Сотовая связь и проводной интернет, включая Wi-Fi, продолжают работу. Бизнесмены из разных отраслей жалуются на убытки из-за недоступности мобильного интернета. Эксперты оценивают среднее падение выручки компаний за это время в 30-40%. Сильнее всего ограничения ударили по сфере такси, в которой ситуацию назвали «катастрофой». Как Удмуртия отреагировала на двухдневное отключение мобильного интернета — в материале «Ъ-Удмуртия».

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Временные ограничения мобильного интернета в республике связаны с угрозой атак вражеских беспилотников, заявил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин во время прямого эфира на странице Центра управления регионом во «ВКонтакте» 20 июня. «Удмуртия — оборонный щит нашего государства. Соответственно мы принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности. Заключены соглашения с другими регионами по информационному обмену — получаем информацию о прилетах БПЛА <...> выработан комплекс защитных мер, одной из которых является деградация интернета. Эта временная опция будет использована при оперативной обстановке»,— сказал господин Шуткин.

Систему, позволяющую ограничивать выход в сеть со смартфона, запустили в регионе 18 июня. Такое решение принял региональный оперативный штаб. Сотовая связь и проводной интернет, включая соединение через Wi-Fi, продолжают функционировать без помех. Бизнесу рекомендовали подключить кабельный интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний. Систему активировали на следующий день, 19 июня. Она проработала почти сутки. К вечеру 20 июня мобильный интернет снова заработал.

Председатель госкомитета добавил, что проблемы с мобильным интернетом испытывают более 30 регионов РФ. Ограничения вводятся, в частности, в Пермском крае, Нижегородской и Самарской областях, в Татарстане и Мордовии.

Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов объяснил во время того же прямого эфира, что мобильный интернет используют для позиционирования и управления беспилотниками.

Ограничения мобильного интернета повысили нагрузку на сотовую связь. «Изначально мы отключали технологии 4G и 3G, оставляя 2G,— поясняет господин Фоминов. — Технология не смогла обработать такой поток. Сейчас рассматриваем вариант включения дополнительной опции — технологии VoLTE, что позволить расширить возможности голосовых вызовов. При этом мобильный интернет будет ограничен»,— сказал министр. Тем не менее, в региональном минцифры жителям рекомендовали перевести телефон в режим 2G.

Чиновник также рассказал, что власти Удмуртии с операторами связи проводят эксперимент по отключению мобильного интернета с ограничением передачи потоковых видео, но сохраняя при этом возможность переписываться в популярных мессенджерах. Его завершат на следующей неделе, после чего ожидается «временной лаг» для настройки оборудования. Жителей оповестят о результатах эксперимента. Операторы связи на запросы «Ъ-Удмуртия» не ответили.

По словам господина Фоминова, 80% POS-терминалов и банкоматов финансовых учреждений подключены к стационарному интернету, временное отключение мобильного интернета на их работу не повлияет. «Однако достаточно большое количество устройств подключены через симкарты. Общались с представителями финансовых учреждений <...> была поставлена задача перевести эти устройства на стационарный интернет либо Wi-Fi»,— добавил министр.

Ситуацию с другими мобильными устройствами, в частности используемыми для работы в такси, господин Фоминов назвал «сложной историей» из-за невозможности подключить их по стационарным линиям.

«Я не могу ни посоветовать, ни как-то обнадежить людей, кто пользуется этими услугами»,— посетовал глава минцифры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прямой эфир ЦУР во «ВКонтакте» Фото: прямой эфир ЦУР во «ВКонтакте»

Представитель Общественного Совета по развитию такси в Удмуртии Денис Поддубский отметил, что все городские службы заказа работают через мобильные приложения. При этом связь между клиентом и серверами компании осуществляется в большинстве случаев на устройстве клиентов, поэтому заказ таким способом возможен только через смартфон при подключении к Wi-Fi.

«С водителями еще сложнее, так как они получают, выполняют и завершают заказы только с мобильным интернетом на своем устройстве. Если даже водитель подключится к Wi-Fi, чтобы взять заказ, то как только он отъедет от точки доступа — связь потеряна и дальнейшие действия невозможны — как оповестить клиента о прибытии на место, как начать и завершить заказ? Для водителей текущая ситуация с мобильным интернетом — это катастрофа»,— сказал общественник.

По его словам, финансовые потери в такой ситуации несут все участники рынка легкового такси Ижевска: от водителей до служб проката автомобилей. Финансовые потери служб заказа общественник оценил как «колоссальные», но конкретных цифр не назвал. «Увеличилось количество заказов по телефону, но не все службы их принимают. Тому, кто работал по большей части через приложение — сейчас тяжелее всего»,— уточнил господин Поддубский.

В каршеринге «Шефмобиль» сообщили «Ъ-Удмуртия», что спрос на аренду автомобилей за последние два дня упал в два раза, дебиторская задолженность также выросла примерно вдвое. Конкретную сумму потерь коммерсант не назвал.

«В Ижевске — проблемы по всем операторам, аналогично в Завьяловском районе. Более менее интернет ловит на трассах»,— сказал собеседник.

Гендиректор компании «Дон Бетон» Виталий Ермилов сообщил о проблемах в сфере продажи стройматериалов — это невозможность принять оплату от частных лиц через терминалы, работающие на мобильном интернете, или через QR-код, а также отсутствие быстрой связи с водителями и операторами, снижение скорости обработки заявок.

По словам господина Ермилова, проводной интернет не решает указанные проблемы, поэтому компания перешла на общение через СМС, звонки и личные очные контакты. Потери компании, вызванные ограничением мобильного интернета, бизнесмен оценил в 100 тыс. руб. в день.

В меньшей степени ограничение затронуло компании IT-отрасли. Руководитель направления технической поддержки Directum Сергей Мезрин сообщил «Ъ-Удмуртия», что из-за введенных в регионе ограничений ухудшилась оперативность ответов на внешние запросы — в среднем на пару часов.

Часть сотрудников компании вынуждено вернулись с удаленки, так как пользовались дома мобильным интернетом. «Все это не сильно сказывается на работе нашей компании. Срочные вопросы решаются на проводном интернете или звонком»,— заключил господин Мезрин.

Управляющая розничными точками компании «Перепечкин» Дарья Тарасова рассказала, что в сети есть проблема с неработающими терминалами. Однако кассы работают в автономном режиме, поэтому проблем с оплатой заказа и получением чека нет. На проводной интернет компания переходить не планирует, поскольку в руководстве опасаются долгого времени приезда технического мастера в случае неполадок. По словам госпожи Тарасовой, потерь они не ощутили, но есть задержка с доставкой продукции из-за неработающих навигаторов. «Клиенты быстро сориентировались и приходят с наличными»,— добавила она.

Проблемы наблюдаются и в других отраслях. Генеральный директор табачной торговой сети «Золотая табакерка» Вадим Алибалаев приблизительно оценил потери фирменных торговых точек за два дня в более чем 1 млн руб. Большинство терминалов сети работают на сим-картах. В первую очередь убытки фиксируют в Ижевске, где горожане привыкли использовать банковские карты для оплаты. Директор агентства «Народный риэлтор» Александр Шадрин сообщил о переносе текущих сделок с недвижимостью на следующую неделю в надежде, что мобильный интернет заработает.

Президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников отмечает, что ограничения мобильного интернета в ряде регионов, в первую очередь приграничных, были введены давно. «По Воронежской области, знаю из чата местного бизнес-сообщества, сети выбрасывали скоропортящиеся продукты из-за проблем с маркировкой»,— привел пример эксперт. Господин Балясников рассказал, что сильнее всего от отключения интернета пострадали компании, завязанные на мобильных терминалах оплаты, службы доставки и микробизнес. По его словам, сейчас коммерсанты пытаются решить проблему самостоятельно, договариваясь с соседями по площади о подключении к их Wi-Fi.

«Сейчас скопились очереди на подключение проводного интернета. Некоторые бизнесмены получают отказ в связи с невозможностью подключения адреса»,— сказал господин Балясников.

На протяжении последних лет государство агитировало бизнес и жителей “на всеобщую цифровизацию и переход на безналичный расчет”, отметил спикер. Но подготовка населения к такому сценарию не проводилась, бизнес не предупредили даже накануне глобального отключения 19-20 июня.

«Наличные практически вышли из оборота, отказываться от безналичной оплаты клиенты не готовы, поэтому трудности в основном со стороны клиентов. Даже те торговые точки, где интернет проводной, сталкиваются с проблемой, так как раздача Wi-Fi требует специальных технических решений. Плюс к этому проблемы с реализацией продукции, подлежащей маркировке. В среднем потеря выручки в компаниях составляет 30-40%»,— заключил Михаил Балясников.

Евгений Щепелев, Дмитрий Горбунов