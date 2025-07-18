Проект строительства гостиницы рядом со старейшим ТЦ в Перми отправлен на доработку

Градостроительный совет Пермского края отправил на доработку проект строительства гостиницы на пересечении ул. Куйбышева и Екатерининской возле ТД «Петропавловский» (бывший «Детский мир»). Об этом сообщает краевое минимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

Участок под будущий трехзвездочный отель расположен в достопримечательном месте «Комсомольский проспект». Проект предусматривает, что общая площадь застройки составит 500 кв. м. В шестиэтажной гостинице в стиле современной классики создадут 59 номеров средней площадью 25 кв. м. Гостиница будет соответствовать категории «три звезды». В ее здании также разместят фитнес-клуб, на фасадах появится архитектурная подсветка.

Как отметила директор Института территориального планирования Елена Ермолина, последние несколько лет отдельное внимание уделяется проектам в центре Перми, которые расположены рядом с объектами культурного наследия или в достопримечательных местах. «Необходимо почувствовать на плечах историческую значимость. Все объекты, которые находятся в исторической среде, проходят через градсовет. Да, это непросто, но зато мы вместе выстраиваем город»,— подчеркнула госпожа Ермолина.