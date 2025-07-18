Минфин предоставит угольным компаниям отсрочку по налогам и страховым взносам

Минфин подготовил проект постановления о мерах поддержки организаций угольной отрасли. Предлагается предоставить компаниям отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отсрочка будет действовать до 30 ноября включительно. До этой даты также будут продлены сроки уплаты отдельных страховых взносов. Кроме того, компании получат отсрочку по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня. Все отсрочки будут предоставлены без начисления процентов на сумму долга.

«Предлагаемая мера налоговой поддержки угольной отрасли позволит компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период»,— считают в Минфине. Список организаций, которые получат поддержку, сформирует Минэнерго в течение 10 дней после вступления документа в силу.

По предварительным оценкам, общий объем финансовой поддержки может составить около 63 млрд руб. При этом семь угольных компаний уже получили субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженностей. Речь идет о ПАО «Мечел», АО «Воркутауголь», АО «ХК «СДС-уголь», АО «УК «Сила Сибири», ООО «ТД «Донские угли», АО «УК «Северный Кузбасс» и АО «СУПК». На данный момент на рассмотрении пять угольных компаний. В ближайшее время ожидается обращение около 40 организаций.

Подробнее о поддержке отрасли — в материале «Ъ» «Углю пришли на помощь».