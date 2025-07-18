«Игра в кальмара» помогла Netflix получить рекордную квартальную выручку

Netflix отчитался о росте выручки по итогам второго квартала на 16% в годовом выражении — до рекордных для стримингового сервиса $11,08 млрд. Этому среди прочего способствовал выход финального сезона «Игры в кальмара» — самого популярного неанглоязычного шоу в истории Netflix. Третий сезон вышел за несколько дней до конца второго квартала и успел собрать 122 млн просмотров. Именно в самом конце квартала сервис зафиксировал значительный прирост подписчиков, который оказался даже выше ожиданий самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Фото: Netflix Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Фото: Netflix

Чистая прибыль Netflix по итогам квартала выросла почти в полтора раза — до $3,1 млрд. Этот результат оказался чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных London Stock Exchange Group, которые ждали прибыли в районе $3,06 млрд. Компания повысила прогноз на итоги всего 2025 года. Сервис ожидает получения выручки в районе $44,8–45,2 млрд вместо ранее прогнозировавшихся $43,5–44,5 млрд. Тем не менее акции стримингового сервиса на премаркете дешевеют на 1,5%, так как инвесторы ожидали, что Netflix сильнее повысит прогноз на остаток года.

Кирилл Сарханянц