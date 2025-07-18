В Ростовской области поддержали начинающих предпринимателей на 4,3 млрд рублей

Начинающие предприниматели Ростовской области за 2024-2025 годы получили финансовую поддержку на общую сумму более 4,3 млрд руб. Поддержка осуществляется в рамках нацпроектов — до 2024 г. «Малое и среднее предпринимательство», с 2025 года — «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в 2024 году АНО МФК ««Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» заключила 103 договора с начинающими предпринимателями на сумму более 151 млн руб. Средняя сумма займа составила 1 млн 468 тыс. руб. при средней ставке 3,3%. В 2025 году оформлено 57 договоров на сумму более 105 млн руб. со средней суммой 1,8 млн руб. и средней ставкой 3,46%.

«Имущественная поддержка предоставляется через льготную аренду в Ростовском бизнес-инкубаторе. По итогам конкурсных процедур в 2025 году договоры субаренды заключили шесть резидентов»,— пояснили в министерстве в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ростов».

По данным ведомства, гарантийный фонд Ростовской области предоставляет начинающим предпринимателям поручительства до 70% от суммы обязательства при отсутствии залогового обеспечения. Услуга позволяет получить кредиты, микрозаймы, банковские гарантии, аккредитивы и лизинг под 0,4% годовых.

За 2024-2025 годы 97 начинающих предпринимателей заключили договоры поручительства на общую сумму 334,3 млн руб., что позволило привлечь финансовые ресурсы на развитие бизнеса в объеме 3,9 млрд руб.

Валентина Любашенко