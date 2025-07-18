Падение продаж Burberry существенно замедлилось на фоне реформ

Сегодня британский производитель одежды и товаров класса люкс компания Burberry plc отчиталась о результатах своей деятельности за первый квартал своего 2025 финансового года. Продажи компании составили £433 млн, что на 1% меньше, чем годом ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более существенного снижения продаж — на 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лучше всего в минувшем квартале продавались товары Burberry в Северной и Южной Америке: они выросли на 4%, тогда как аналитики ожидали роста всего на 0,8%. В Китае продажи Burberry упали на 5%, в остальном Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4%. В регионе EMEIA (Ближний Восток, Европа, Африка) продажи увеличились на 1%. После публикации квартальных результатов, которые оказались лучше прогнозов, акции Burberry подскочили в цене на 5,5%.

Инвесторы сочли позитивную отчетность признаком того, что реструктуризация в Burberry, которая не первый год находится в кризисе, начала давать плоды. 2024 финансовый год компания закончила с убытком и объявила о планах сократить до 20% персонала.

В прошлом году Burberry сменила генерального директора. Новый глава Джошуа Шульман объявил об изменениях в стратегии, которые должны вернуть компанию к росту, а также о «перебалансировке ассортимента».

Евгений Хвостик