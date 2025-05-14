Burberry закончила год с убытком и объявила о сокращениях

Сегодня, 14 мая, британский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Burberry опубликовал предварительные результаты за финансовый год, закончившийся в марте. Выручка компании снизилась на 17%, составив £2,5 млрд ($3,3 млрд). Компания закончила год с убытком $4 млн против прибыли $558 млн годом ранее. Burberry, почти 20% продаж которой приходятся на США, не сообщила, как на нее могут повлиять импортные пошлины, введенные Дональдом Трампом, однако отметила, что «текущая макроэкономическая среда стала более неопределенной».

Результаты Burberry оказались лучше прогнозов аналитиков, после публикации отчетности акции компании выросли на 8%. Инвесторов также обнадежили представленные компанией антикризисные меры. В частности, она сообщила о планах сократить 1,7 тыс. сотрудников — примерно 20% от всего глобального штата компании.

Проблемы Burberry продолжаются давно. В 2024 году компания сменила генерального директора. Новый глава Джошуа Шульман объявил об изменениях в стратегии, которые должны вернуть компанию к росту, а также о «перебалансировке ассортимента» в пользу более широкого выбора каждодневной люксовой одежды и своих классических моделей после оказавшейся неудачной концентрации на более дорогом сегменте.

Яна Рождественская