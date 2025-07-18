Экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии увеличился в 1,6 раза с начала года

1,1 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан и Киргизию с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 10 июля специалисты управления проконтролировали отправку 40 т субстрата в Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, 3,56 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Также с 1 января в Китай и Казахстан отправили 29 тыс. куб. м лесоматериалов.