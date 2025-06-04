Удмуртия отправила 29 тысяч кубометров древесины в КНР и Казахстан с начала года

С начала года из Удмуртии вывезено 29 тыс. куб. м лесоматериалов в Казахстан и Китай, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, 195 т пшеничной муки высшего сорта экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это количество в три раза превышает объем аналогичного периода прошлого года.