По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы 135 человек получили сроки до 15 лет

Приговоры по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесены 135 фигурантам. Они лишены свободы на сроки от 6,5 до 15 лет в исправительных колониях общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Приговоры вынесены по статьям об участии в массовых беспорядках, посягательстве на жизнь правоохранителя и применении насилия в отношении представителя власти.

Организаторами преступлений следствие считает трех человек, включая бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен в реестр иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов). Они объявлены в розыск. По версии следствия, организаторы размещали в общем доступе в Telegram публикации, провоцирующие у жителей Дагестана ненависть к гражданам Израиля. Обвиняемые также собирали в мессенджере средства на финансирование экстремистской деятельности, считает СКР.

Беспорядки в аэропорту «Уйташ» в Махачкале произошли 29 октября 2023 года. По данным МВД Дагестана, в них участвовали около 1,5 тыс. человек. Они выбежали на летное поле аэропорта в момент приземления рейса из Тель-Авива. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов тогда получили травмы различной степени тяжести.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».