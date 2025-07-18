«Уралкалий» — «Экспортер года-2025»

«Уралкалий» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года-2025» в Приволжском федеральном округе в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес).

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках. Основные рынки сбыта продукции компании — Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продаж в 2024 году составила 78%.

Ольга Преснякова, начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий»:

Премия «Экспортер года» — это высокое признание экспортной деятельности «Уралкалия», высокого качества продукции на международном рынке и вклада компании в глобальную продовольственную безопасность. Благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы.

ПАО «Уралкалий»