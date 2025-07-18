Проезд по новому участку М-12 Дюртюли — Ачит обойдется от 1713 до 4029 рублей

Стоимость проезда по новому скоростному участку федеральной трассы М-12 Дюртюли — Ачит в зависимости от категории транспортного средства составит от 1713 до 4029 руб. Соответствующие тарифы установлены госкомпанией «Автодор», в чьем управлении находится трасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участок проходит по территории Башкирии и Пермского края. Тариф на участке Дюртюли — Бураево для транспортного средства первой категории (высотой не более 2 м с двумя и более осями) составит 408 руб., для второй категории (высотой до 2,6 м с двумя и более осями, автомобили с прицепами) — 681 руб., третьей категории (грузовые автомобили, автобусы, туристические автобусы с двумя осями) — 885 руб., четвертой категории (грузовые автомобили, автобусы с тремя и более осями) — 1191 руб. На участке Бураево — Октябрьский (Пермский край) стоимость проезда составит 890, 1180, 1330 и 1700 руб. соответственно. На участке Октябрьский — Ачит в Пермском крае тарифы установлены на уровне 415 руб. для транспортных средств первой категории, 593 руб. — для второй категории, 770 руб. — для третьей и 1138 руб. — для четвертой.

Движение по участку Дюртюли — Ачит скоростной трассы М-12 «Восток» открыто 16 июля.

Наталья Балыкова