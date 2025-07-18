Трамп призвал Бразилию прекратить дело против экс-президента Болсонару

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно прекратить судебный процесс против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Я увидел, с каким ужасным отношением вы столкнулись, находясь в руках системы, которая повернулась против вас. Этот судебный процесс должен быть немедленно прекращен»,— написал Трамп в письме к экс-президенту, текст которого опубликован в соцсети Truth Social.

Он также выразил надежду, что правительство Бразилии «сменит курс, перестанет подвергать нападкам политических оппонентов и положит конец этому нелепому режиму цензуры». Президент США добавил, что будет «внимательно следить за ситуацией».

Ранее Дональд Трамп уже критиковал бразильские власти за действия в отношении Жаира Болсонару, который находится под следствием по делу о попытке переворота с целью помешать приходу к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2022 году.