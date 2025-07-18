Ставки по автокредитам упали до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6% годовых — минимум с 2023 года. С начала года ставки снизились на 7 п.п., сообщает ОКБ. Для подержанных машин ставка составила 28,2% (снижение на 0,5 п.п.).

Рост рынка автокредитования с начала года — 41% по количеству и 46% по объему. Доля новых авто в июне достигла 71,5% в деньгах (максимум с февраля 2022 года) и 69% в количестве (рекорд с ноября 2020 года).

Основной драйвер — господдержка и субсидии производителей. По данным Минпромторга, за первое полугодие по льготным программам продано 51,7 тыс. авто (16% от общего числа кредитов). Ставки по таким кредитам могут снижаться до 0,01%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Автокредиты выезжают на новых авто».